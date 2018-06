ADC/Canoinhas e ACF Concórdia abriram a quarta rodada do Estadual LCF Sub-18 pela chave A na noite desta terça-feira(05/06). A partida aconteceu no ginásio Magno Victor Fuck em Canoinhas.



A equipe da casa acabou derrotada pelo placar de 6 a 4 e segue sem vencer na Liga Catarinense. Já o Concórdia chegou aos 9 pontos e assumiu a ponta da tabela. A quarta rodada se completa no dia 13 de junho com o C5 Futsal AABB recebendo a equipe do DME Quilombo ás 19hs no ginásio da AABB e no dia 20 de junho, AD Cunha Porã e Pinhalense fecham a quarta rodada em Pinhalzinho no centro de eventos ás 20hs.



Já neste sábado ás 19hs, a equipe da DME Quilombo recebe o Smel Xaxim na abertura da quinta rodada. A equipe de Quilombo busca três pontos pra subir na tabela de classificação, enquanto que Xaxim briga pela primeira vitória.



Classificação Chave A:

1º - ACF Concórdia – 9p

2º - AD Cunha Porã – 6p

3º - Pinhalense – 4p

4º - C5 Futsal AABB – 4p

5º - DME Quilombo – 3p

6º - Smel Xaxim – 0p

7º - ADC/Canoinhas – 0p



Pela chave B, a quarta rodada se completa no próximo dia 20 de junho quando o Piratuba Futsal recebe o Catanduvas Futsal ás 19hs em Piratuba. Antes, no próximo domingo(10/06), o Futsal Irani recebe a Escola Furacão Videira ás 18hs em Irani na busca pela primeira vitória na competição. A equipe do ADC/Curitibanos lidera a competição. Confira:

Classificação Chave B:

1º - ADC/Curitibanos – 7p

2º - Catanduvas Futsal – 6p

3º - Escola Furacão Videira – 4p

4º - Piratuba Futsal – 4p

5º - Campos Novos – 4p

6º - Liga Caçador Futsal – 3p

7º - Futsal Irani – 0p

(Fonte: Ascom/LCF)