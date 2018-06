Um homem foi morto em um motel localizado no cruzamento das ruas Garças com Raimundo Lusa, no bairro Efapi em Chapecó. De acordo com a PM, o crime aconteceu no final da manhã desta quarta-feira (6).

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, um casal que estava saindo do estabelecimento, entrou em contato com a Central Regional de Emergência (CRE), informando que havia uma confusão no quarto ao lado.

Ao chegar no local a guarnição da Polícia Militar encontrou o corpo do homem que apresentava sinais de pancadas na cabeça. Manchas de sangue e um vaso de flor quebrado também foram encontrados no quarto. De acordo com informações coletadas no local, o homem que aparenta ter 30 anos, estava no motel desde o período da manhã. Ele estava com um veículo Cruze, com placa do Rio Grande do Sul, que seguia estacionado no local até o fechamento desta reportagem. A Polícia Militar acredita que o caso seja homicídio.

O homem não foi identificado até o momento. A Delegacia de Investigação Criminal, a Polícia Militar e o Instituto Geral de Perícias estão no local averiguando os fatos. O casal que ligou para a PM não foi localizado.

Fonte/ Willian Ricardo - ClicRDC