De 13 a 17 de junho Itá será palco da Etapa Microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina – JASC 2018. Delegações de sete municípios da região participam das quatro modalidades em disputa. Os classificados passam para a fase Seletiva da competição.

Arabutã, Arvoredo, Ipumirim, Itá, Lindóia do Sul, Seara e Xavantina participam dessa etapa. As modalidades em disputa são Bocha Masculino, Bolão 23 Masculino, Futsal Masculino e Futsal Feminino. Itá está em todas as disputas.

“Nossos times vêm se preparando para brigar pelas vagas para a próxima fase. Mas acima de tudo é importante destacar que participamos em todas as modalidades, desenvolvendo o nosso esporte e conseguintemente divulgando o nosso município”, observa o diretor esportivo do Departamento Municipal de Esportes – DME de Itá, Ivo Bruckmann.

Os dois melhores de cada modalidade garantem vaga para a Seletiva, última etapa antes dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Itá já está classificado para a próxima fase no Vôlei Masculino, no Vôlei Feminino e na Bocha Feminino. Já o Xadrez tem vaga direta no Estadual dos JASC.

“Convidamos a toda a população para acompanhar as disputas. Os jogos de Futsal, por exemplo, serão realizados no período da noite, possibilitando que todos possam ir ao ginásio assistir”, finaliza Bruckmann.

A etapa microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina é uma realização da Fesporte, ADR de Concórdia (regional de Seara) e Prefeitura de Itá.

Fonte:ASCOM