O Grupo Municipal de Dança Dançarte de Lindóia do Sul foi selecionado para o Festival de Dança de Joinville, edição de 2018. O evento é considerado o maior do mundo em número de participantes. As coreografias classificadas são da categoria Danças Populares.

O evento iniciará no dia 17 de julho e os dançarinos estão se preparando. “A gente ensaia uma vez por semana e a expectativa é grande. Vamos nos apresentar nos palcos abertos e é um orgulho para a equipe ser selecionada, pois mais de três mil grupos brasileiros e de outros países se inscrevem”, comemora a coreografa Dirlene Muraro.

As coreografias selecionadas são a “Grito de Liberdade e Hopak” e 24 alunos participam. “Ensaiamos estas duas coreografias há um ano com os alunos da categoria infantil. A Hopak é do folclore ucraniano e Grito de Liberdade remete à Guerra Farroupilha do RS”, explica Dirlene.