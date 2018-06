Mudança no sistema de coleta será implantada no fim de 2018 e no início do ano que vem

Até o fim de 2018 o sistema de coleta de lixo em Concórdia poderá passar por mudanças. No mês de outubro vence o contrato com a empresa que faz a coleta seletiva e a Prefeitura de Concórdia terá que publicar um novo edital de licitação para este serviço. A ideia é usar as cores para facilitar a separação.

O superintendente da Fundação do Meio Ambiente, Gilberto Romani, destaca que o objetivo principal será diminuir o volume de lixo que é destinado ao aterro sanitário. “Atualmente, pagamos para uma empresa fazer a separação que deveria ser feita em casa, pela população”, destaca.

Com a nova sistemática, o lixo reciclável deverá ser armazenado em embalagens azuis, a cor amarela será destinada aos rejeitos, a exemplo do lixo de banheiro, e o verde para vidros. As embalagens marrons, que serão fabricadas com um material degradante, vão ser usadas para o lixo orgânico, que será destinado à compostagem. Segundo Romani, essas embalagens estarão disponíveis nos supermercados e outros pontos de venda. A intenção da Fumdema é passar a fazer essa coleta com caminhões específicos para orgânico, rejeito e recicláveis.

Até o fim deste ano, o novo sistema deverá ser colocado em prática entre quem gera os maiores volumes de lixo, que são as empresas, restaurantes e condomínios. Para a coleta nas residências, a mudança deverá ocorrer a partir do ano que vem. “O lixo que não estiver nas embalagens adequadas não será recolhido”, pontua Romani.