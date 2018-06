Entre as medidas a serem adotadas está a instalação da sala de situação e tratamento com larvicida

Além de Seara, outra cidade foi elevada para o status de infestação na região, que é o caso de Xavantina com 52 focos. A informação é do biólogo da regional de Saúde, Felipe Gimenez, que esteve na terça-feira, cinco, na reunião mensal da Sala de Situação em Seara. Entre as medidas a serem adotadas em Xavantina está a instalação da sala de situação, tratamento com larvicida e demais ações estratégicas para focar a prevenção.

A região Oeste de Santa Catarina é considerada área de risco para transmissão de doenças como dengue, febre chikungunya e zika vírus. O mosquito Aedes Aegipty é o transmissor dessas três doenças.

A melhor maneira de combatê-lo é eliminando todos os pontos de água parada. Para isso, alguns cuidados básicos devem ser seguidos, como:

- Pneus velhos não podem ser jogados em céu aberto;

- As garrafas devem ser guardadas secas e de cabeça para baixo. Nunca deixe acumular água nos vasos de plantas;

- As calhas e as lajes devem estar sempre limpas e as piscinas tratadas com cloro;

Caixas de água, poços e cisternas precisam estar bem fechados e o lixo deve ser jogado em local adequado.

Com informações da Belos FM