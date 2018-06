O condutor de um Ford Focus perdeu o controle do carro e capotou na noite de terça-feira feira, dia 05. O acidente aconteceu na Rua Senador Attilio Fontana, por volta de 23:30h.

De acordo com as informações apuradas, o carro subia em direção ao Bairro Santa Cruz. Duas pessoas estavam no veículo e elas não tiveram ferimentos.

A Polícia Militar esteve no local e fez o levantamento de informações e orientação de trânsito. Os Bombeiros Voluntários foram acionados para espalhar cal na pista, em função do óleo e gasolina que vazaram após o acidente.