Uma explosão deixou duas pessoas mortas e várias feridas na noite de terça-feira (05), no frigorífico da Diplomata em Capanema, no PR.

De acordo com as informações, um digestor nas proximidades de uma caldeira explodiu dentro da empresa. Não há informações de quantos funcionários estavam trabalhando no local. Os responsáveis pela unidade estão prestando todo apoio aos funcionários e familiares.

O secretário Municipal de Saúde, Jonas Velter foi até o local para auxiliar no resgate das vítimas. "É uma fatalidade aqui no nosso município, no momento tem duas vítimas em óbito já constatado pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu. Alguns feridos já foram encaminhados para o hospital do Sudoeste", conclui.

Várias equipes do Corpo de Bombeiros e do Siate se mobilizaram para prestar atendimento. Ambulâncias dos municípios vizinhos se deslocaram para prestar apoio.

