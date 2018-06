Novas mudanças no segundo escalão do governo

A mudança de funções dentro do governo municipal de Concórdia deverá ter mais novidades nos próximos dias. Está confirmada a ida do atual diretor de Urbanismo, Valdomiro Tafarel (PR), para a direção da Secretaria de Transportes, cargo que era ocupado pelo novo diretor de Planejamento, Lauri Garbossa (PP). No lugar de Tafarel quem assumirá é Jucelino Alves de Oliveira (PSDB) que era chefe de departamento na Secretaria Municipal de Transportes.

Outra troca de cargos que é ventilada, mas ainda não foi confirmada pela administração municipal, envolve novamente as secretarias de Transportes e de Agricultura. A informação que circula é que o diretor de Mecânica, Jair Machado da Silva, poderia trocar de cargo com o diretor de Agricultura, Ademar Gerhardt (PP).