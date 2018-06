O deputado estadual Neodi Saretta repudiou, hoje (05), em pronunciamento na Tribuna da Assembleia Legislativa, o anúncio do governo federal de cortes do orçamento da saúde que chegam a R$ 179 milhões. “A maior fatia do contingenciamento é nas ações de fortalecimento do SUS, justamente a área que mais precisa para atender bem a população”, reclamou.



Entre as ações e programas alvos da redução de recursos, disse Saretta, estão o apoio à manutenção de unidades de saúde, a melhoria da formação de profissionais e médicos e verbas destinadas a atividades ligadas ao apoio e manutenção de programas consolidados, como o Mais Médicos e a Rede Cegonha.



Saretta é presidente da Comissão de Saúde da Alesc e, diante de tantos esforços realizados para alocar mais recursos, buscando melhor atendimento, vendo diariamente o drama das famílias com o fechamento de leitos hospitalares, a falta de medicamentos, a demora para as cirurgias eletivas, as filas de espera, disse que não vai admitir que os cortes recaiam justamente sobre a área mais sensível, da saúde pública. “Não vamos aceitar passivamente esta redução de recursos para cobrir os rombos, desvios e falcatruas deste governo”, salientou.

(Fonte: Susana Rigo/Ascom/Deputado Saretta)