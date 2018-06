Objetivo é fazer com que as pessoas, além de defender seu posicionamento, respeitem o ponto de vista alheio.

A subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Concórdia, OAB, inicia neste mês uma campanha visando incentivar o respeito entre as pessoas, em relação as diferenças de opinião. O objetivo é evitar um clima de animosidade especialmente nesta época pré-eleitoral. Um dos fatores que motivaram essa iniciativa é o comportamento de algumas pessoas nas redes sociais, em relação ao posicionamento político em prol de candidatos ou vertentes políticas.

O advogado e presidente da Subsção da Ordem dos Advogados do Brasil de Concórdia, OAB, Raphael Bigaton, particiou do Mesa Redonda, na manhã desta terça-feira, dia cinco. Ele afirma que a campanha teve início em março desse ano, onde se identificou alguns indícios de que esse pleito eleitoral iria se tornar "agudo" e com pouca paciência das pessoas em ouvir e compreender a expressão da outra parte.

Bigaton completa que "então a diretoria e o conselho da subsção da OAB decidiu fazer uma campanha sobre o respeito a opinião alheia e tirar a questão das franjas, das extremidades de não respeitar qualquer situação alheia ao seu ponto de vista".

O presidente da subsção da OAB destaca que a campanha será disseminada para a população através de material orientativo via Facebook e outras redes sociais, além de inserções em emissoras de rádio e jornais impressos. "Os advogados associados vão ter uma camisa com uma logomarca da campanha para essa finalidade. Ela será espraiada após o Dia do Advogado, no dia 11 de agosto, e será desenvolvida até o dia do pleito eleitoral desse ano.