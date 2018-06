Valor deve estar R$ 0,46 mais barato do que era cobrado no dia 21 de maio

Quem for abastecer diesel nos postos de Concórdia deverá perceber a redução no preço a partir desta terça-feira, 5 de junho. Segundo o presidente do Núcleo dos Postos de Combustíveis da Associação Empresarial de Concórdia, Armi Parisenti, a orientação que foi repassada pelo Procon é para que o preço esteja R$ 0,46 a menos do que o valor que era cobrado no dia 21 de maio.

Essa medida foi um dos acordos do governo federal para que os caminhoneiros retomassem as atividades, após 11 dias de paralisação. Se o consumidor observar, por meio de notas, que não houve a redução de R$ 0,46 entre o preço atual e o praticado em 21 de maio, poderá denunciar o estabelecimento ao Procon.

O chefe do Procon de Concórdia, Clademir Bee, orienta que os consumidores façam essa verificação. Ele também diz que haverá fiscalização para conferir se os postos realmente estão repassando o desconto.

Em Santa Catarina, o desconto deverá ser repassado por todos os postos de combustíveis até o fim de semana. “Neste sentido, orientamos que os postos de combustível cobrem os descontos das distribuidoras e repassem diretamente ao consumidor a dedução de R$ 0,46 por litro de óleo diesel”, enfatiza o diretor do Procon no Estado, Michael da Silva. O Procon recomenda ao consumidor comparar preços, guardar a nota fiscal e denunciar valores que considere abusivos pelo telefone 151.