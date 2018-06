A seleção brasileira de tênis de mesa está participando do Campeonato Sul-Americano na cidade boliviana de Cochabamba.

O município está a 2.570 metros acima do nível do mar. Formada por Jéssica Yamada/Bruna Takahashi/Lin Gui as competidoras ganharam a medalha de ouro ao derrotarem as chilenas.

Jéssica é atleta da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (FMEC) nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC). Ano passado ganhou a medalha de ouro.

Fonte:ASCOM/FMEC