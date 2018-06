A noite fria de segunda-feira não foi impedimento para a realização do congresso técnico do Campeonato Interiorano de Futebol Sete de Concórdia. A sala de reuniões da FMEC abrigou os representantes das 21 equipes que participarão da edição do corrente ano. Ficou definido que serão três grupos com sete equipes cada.

Na segunda fase estarei as 16 melhores conforme regulamento da competição. Os grupos para a segunda fase terão jogos no sistema mata-mata (ida e volta). A primeira fase vai ter a realização de 63 jogos. A competição deve iniciar 14 ou 21 de julho. Ficou acordado que até 29 de junho, os clubes têm prazo para a entrega de toda a documentação.

Outra definição é que cada comunidade vai sediar uma rodada tripla. Na primeira os jogos serão em Linhas Perondi, Santori e Barra do Pinhal. Haverá troféus para os três primeiros colocados e medalhas para o quarto colocado. Jogos sempre aos sábados.

Os grupos estão assim definidos:

A - Sertão, Carneiro/Vila Nova, Guajuvira, Canhada Funda B, Perondi, Lajeado dos Pintos e Linha Gaúcha

B - Castelinho, Linha de Carli, Perondi B, Céu Azul, Santori, Lauro Muller e Canhada Funda

C - Linha Ipiranga, Rancho Grande/Wunder, Lajeano, Periquito, Barra do Pinhal, Prussiano e Linha Alvorada

Fonte:ASCOM/FMEC