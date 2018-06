Preço do botijão não teve reajuste.

Além dos combustíveis, o fornecimento de gás de cozinha também está normalizado em Concórdia, após a greve dos caminhoneiros. Mesmo com a grande procura pelo produto, os estabelecimentos comerciais já dispõem de botijões carregados. O preço não foi reajustado.

O empresário Moacir Zat, que trabalha com a distribuição de gás de cozinha para Concórdia e região, confirma que a situação está normalizada. "Houve muita correria e muito botijão de gás vazio em Concórdia e região. Já houve o carregamento de uma carga na companhia e veio com o mesmo preço. Sem reajuste! Está tendo muita procura pelo botijão de gás", acrescenta.

Diferente do que circula nas redes sociais, de que haveria um reajuste no preço do gás de cozinha após a greve dos caminhoneiros, Zat faz questão de ressaltar que não há indicativos de aumentos para os próximos dias. "Pra mim o que determina o aumento é um comunicado da companhia e até agora não veio nada", finaliza.