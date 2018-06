Um furto de motocicleta foi registrado nas últimas horas em Concórdia. Um Boletim de Ocorrência foi confeccionado na Central de Polícia Civil. Conforme relato do proprietário, o veículo estava estacionado no pátio da BRF. Quando saiu do trabalho, por volta das 15h, não encontrou mais o veículo.



Trata-se de de uma moto Honda CG 125 Titan, cor verde, placas MAX 5723, de Concórdia.



Acredita-se que o fato tenha sido flagrado por câmeras de monitoramento, que estão nas proximidades do local onde houve o furto.

(Com informações do repórter André Krüger).