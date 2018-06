Fato foi na pote do rio Ariranha. Motorista ficou ferido.

No final da manhã desta segunda-feira (4), o Corpo de Bombeiros foi chamado para atender uma saída de pista envolvendo um caminhão na SC-283, próximo à ponte sobre o Rio Ariranha, em Seara.

Um caminhão, carregado com combustível, desceu uma ribanceira. O condutor, um homem de 59 anos, ficou preso dentro do veículo, em um local de difícil acesso. Ele foi removido e com auxílio de populares foi levado até a ambulância que conduziu ao Hospital de Seara. Segundo os bombeiros, o homem apresentava alguns ferimentos pelo corpo.

Carga

No local houve vazamento da carga de combustível. Ainda segundo os bombeiros, não foi possível avaliar, mas estimasse que entre 5 e 10 mil litros despejaram no local e boa parte atingiu o rio Ariranha.

A Polícia Rodoviária Estadual também foi chamada para atender o acidente.

(Fonte: Clic RDC)