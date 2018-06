Darlan Romani vai competir no Sul-Americano

Depois de competir nos Estados Unidos, o concordiense Darlan Romani embarcou no final de semana para a cidade boliviana de Cochambamba. No Estádio Municipal ocorrerão os Jogos Sul-Americanos de Cochabamba de 5 a 8 de junho. Romani ocupa a quarta colocação, segundo a Federação Internacional de Atletismo, no arremesso de peso. O Brasil leva um delegação de 36 atletas.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)