A Liga Catarinense voltou neste final de semana com os jogos do Estadual LCF Taça Econcreto Estruturas.



Dois jogos foram realizados. Piratuba e Arsenal se garantiram na sequência da competição.



Em Dionísio Cerqueira, a equipe do Arsenal voltou a vencer a equipe da Liga Caçadorense de Futsal. Após vencer no jogo de ída por 8 a 2, o placar do jogo de volta foi de 7 a 3 para a equipe da casa que assim se mantém na briga pelo título do turno. Nas quartas-de-finais, a equipe encara o vencedor de Lages e Seara.



Em Piratuba, a equipe da AEP Piratuba Futsal também venceu novamente seu adversário. No primeiro jogo a vitória de 2 a 0 deu a vantagem do empate no tempo normal no jogo de volta. A equipe do Piratuba voltou a vencer, agora pelo placar de 7 a 2. Nas quartas-de-finais o Piratuba encara o vencedor de Pinhalense e Cruzeiro.



Os demais jogos dos play-offs acontece no sábado.



Confira:

AGN Capinzal x Guarany Futsal – Jogo de ida 0x0

Lages Futsal x Seara Futsal – Jogo de ida 6x1

Maravilha Futsal x ADC/Curitibanos – Jogo de ida 2x11

ADAF Saudades x Fraiburgo Futsal – Jogo de ida 3x2

Catanduvas Futsal x AAPF Palmitos – jogo de ida 4x7

Pinhalense x Cruzeiro – jogo de ida 2x2

(Fonte: Ascom/LCF)