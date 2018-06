O lançamento do Banco de Boas Práticas da Federação Catarinense de Municípios (Fecam) acontecerá no Congresso de Prefeitos, no dia 13 de junho, às 14 horas, no Centrosul, em Florianópolis. A coordenação do Banco de Boas Práticas é feita pela Fecam em parceria com o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA).

O Banco de Boas Práticas será permanente, aberto para consulta das prefeituras e para o cadastro de novas experiências. "Buscamos verdadeiras experiências práticas que nascem de bons projetos na saúde, na educação, na assistência social ou em outras áreas da administração pública. Projetos e ações que podem facilmente se adaptar a outros municípios, independentemente do seu tamanho”, destaca o presidente do CIGA e prefeito de Luzerna, Moisés Diersmann.

O Congresso de Prefeitos da Fecam será realizado de 11 a 14 de junho, no Centrosul, em Florianópolis. É o maior encontro de gestores públicos de Santa Catarina e deve reunir mais de 1.500 lideranças. Em atividade estarão prefeitos, vice-prefeitos, secretários e gerentes municipais, autoridades federais e estaduais, além de servidores públicos de diversas áreas.

Fonte: Veruska Tasca / Ascom