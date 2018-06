Com chuva, carro sai da pista no Contorno Norte

A motorista de um Ford/KA, placas de Concórdia, perdeu o controlo do veículo e saiu pista no novo traçado do Contorno Viário Norte de Concórdia. O acidente ocorreu por volta das 14h desta segunda-feira, dia 4.

De acordo com a condutora a pista estava molhada e havia uma garoa no momento do acidente. Ela estava sozinha e não sofreu ferimentos.

A Policia Militar Rodoviário foi acionada para fazer o levantamento das informações sobre o acidente e a sinalização do trânsito.