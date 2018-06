Um Mutirão de Cirurgias Eletivas na área de ortopedia será realizado nos próximos dias em Concórdia, beneficiando 50 pessoas que aguardam na fila. O assunto foi levantado pela bancada do PT, com manifestação do vereador Evandro Pegoraro e complementado pelo líder do governo, Fabiano Caitano (PSDB) que apresentou na sessão desta segunda-feira, quatro, as informações relacionadas ao Mutirão. O atendimento será organizado em parceria com o Estado e o Hospital São Francisco.





Pegoraro comentou que Concórdia tem como referência pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a de ortopedia. “Mesmo com excelentes profissionais na área, atualmente a espera para cirurgia ortopédica, em partes do corpo como quadril, ombro, joelho, é de aproximadamente dois anos, ocasionando transtornos e sofrimento para quem esta na espera. Além da complexidade da cirurgia, o investimento para os cofres públicos é considerável”, destacou.





Para o vereador, o Mutirão é um instrumento importante para atender a demanda e diminuir o tempo de espera dos pacientes, e poderá ser realizado em parceria com o Governo do Estado, Municipal, Hospital São Francisco e clínicas da área. “As pessoas que esperam por estas cirurgias, que são autônomas, e está afastados a renda cai lá embaixo. Por isso da importância de se realizar o mutirão”, destacou.





O vereador Fabiano Caitano (PSDB) explicou que o Mutirão das Cirurgias Eletivas será feito nos próximos dias em parceria com o Hospital São Francisco e com o governo do Estado. “A Secretaria de Saúde recebeu a confirmação do Mutirão no dia 29 de maio, inclusive com as cirurgias para os concordienses”, comentou ao pontuar que a necessidade destas cirurgias é muito importante.





Conforme acordo entre os municípios da AMAUC, Concórdia terá disponível 40 cirurgias de média complexidade, 10 cirurgias de alta complexidade, totalizando 50 procedimentos. A contrapartida do Município para as cirurgias de média complexidade será de R$ 900,00 por cada procedimento, investindo assim R$ 36 mil. Para as outras 10, a contrapartida é de R$ 1,8 mil, chegando a R$ 18 mil. O investimento total chegará a R$ 54 mil investidos.





Mesmo com o Mutirão, o vereador André Rizelo, comentou que o Município poderia analisar a possibilidade de também fazer um novo mutirão apenas com recursos municipais.

Fonte: Divaléia Casagrande / ASCOM Câmara de Vereadores