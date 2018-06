Lauri Garbossa (PP) vai atuar no Planejamento do governo

Lauri Garbossa (PP) assume uma nova função no governo do prefeito Rogério Pacheco (PSDB) e do vice Edilson Massocco (PR) a partir desta segunda-feira, quatro de junho. Ele deixa o cargo de diretor de Transportes para atuar na Secretaria de Planejamento. Ainda não se sabe se a nomeação será para assessor ou diretor da pasta.

Oficialmente, a Assessoria de Planejamento é comandada por Neiva Piola, que também acumula a função de secretária de Administração. Está vago o cargo de diretor de Planejamento, que era ocupado por Silviomar Bernardi, que agora é o diretor de gabinete do prefeito Rogério Pacheco. O nome do novo diretor da Secretaria Municipal de Transportes ainda não foi confirmado.

Lauri Garbossa foi candidato a vereador pelo Partido Progressista (PP) nas eleições de 2016. O PP é um dos partidos que forma a coligação que atualmente administra o governo municipal de Concórdia.