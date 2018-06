A Prefeitura de Concórdia conta com inscrições abertas para quatro processos seletivos. Serão contratados profissionais para a Saúde, Educação e estagiários para várias áreas.

Um dos seletivos vai contratar assistentes de alfabetização voluntários para o Programa Mais Alfabetização. Os interessados devem fazer a inscrições entre quarta e quinta-feira, dias 6 e 7 deste mês, na Secretaria de Educação, que fica no Edifício Golden Office, sala 301, centro, Concórdia.

Outro seletivo tem inscrições abertas para a contratação de um enfermeiro comunitário, um técnico em enfermagem comunitário e dois médicos clínicos gerais, para o Programa Estratégia Saúde da Família, além de um motorista socorrista para o SAMU. Com jornada de 40h semanais, os contratados terão salários que variam de R$ 1.925,71 a R$ 17.202,68. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de junho no endereço eletrônico www.amauc.org.br. A taxa de participação varia de R$ 40,00 a R$ 70,00, de acordo com o cargo escolhido.

Também há um processo seletivo que visa preencher vagas temporárias de professores. Há oportunidades de nível superior disponíveis para as disciplinas de Geografia; Língua Espanhola; Língua Italiana; Língua Portuguesa e também Língua Inglesa. Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de junho e escolha das vagas ocorre no dia 25 , também deste mês.

E alunos matriculados nos cursos de Pedagogia, Psicologia, Magistério, Matemática, Letras, História, Geografia, Ciências, Educação Física, Licenciatura na área de Informática, Arte, Nutrição, Fisioterapia, Enfermagem, Serviço Social, Administração, Direito, Contabilidade, Engenharia Ambiental, Ciências Biológicas, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Arquitetura e Urbanismo, Farmácia e Bioquímica, Enfermagem, Tecnólogos e Técnicos em Administração, Processos Gerenciais ou equivalentes, Tecnólogos e Técnicos em Informática, Sistemas de Informação e Ensino Médio: regular e magistério, podem se inscrever para um processo seletivo até o dia 15 de junho através do site da Prefeitura, o www.concordia.sc.gov.br.