A Fundação Municipal de Esporte de Concórdia (FMEC) faz hoje, segunda-feira, 18h30, o congresso técnico do Campeonato Interiorano de Futebol Sete. O encontro vai ser na sala de reuniões da FMEC, no Centro de Eventos. A novidade deste ano é a disputa no masculino e no feminino.

Entre os assuntos em pauta, o início da competição, fórmula, sorteio de grupos e assuntos pertinentes à competição.