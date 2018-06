A cesta básica de alimentos teve aumento de 5,18% no mês de maio, em Concórdia. A informação consta em levantamento que é feito mensalmente pelo Sindicato dos Empregados no Comércio e em Empresas de Serviços Contábeis de Concórdia e Região. A batata foi a vilã, com majoração de 43,13%. A única retração foi na banana, com -3,02%. Já a carne não teve variação.



Conforme o levantamento, para a alimentação de uma pessoa, o valor da cesta básica ficou em R$ 329,01 Para uma família de quatro pessoas, R$ 1.316,05.

Os demais produtos que compõe a cesta básica que tiveram aumento foram:

Leite (4,49%)

Café (5,14%)

Feijão (2,36%)

Arroz (1,91%)

Pão (1,02%)

Farinha (16,61%)

Açúcar (0,83%)

Óleo de soja (1,87%)

Margarina (1,26%)

Tomate (17,02%).