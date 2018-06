Onze postos de combustíveis começam a semana com estoques de gasolina

O restabelecimento dos estoques e a consequente normalização do abastecimento de combustíveis deve ocorrer a partir desta segunda-feira, dia quatro, em Concórdia. A reportagem da Rádio Aliança manteve contato com os postos de combustíveis do município e constatou que boa parte tem gasolina. Em outros não há neste momento diesel e etanol. Em poucos não há nenhum tipo de combustível. Novas cargas, provenientes das distribuidoras, devem chegar em Concórdia a partir da metade desta manhã para suprir a falta desses insumos.



Dos postos procurados pela Rádio Aliança, onze tem até o momento a gasolina, insumo mais procurado pelos motoristas de Concórdia nos últimos dias.

Postos com estoque de gasolina:

Postos Perizollo Sta Cruz e Petrópolis;

Postos Parisenti

Postos Baseggio

Postos Santa Clara

Postos São Jorge

Postos Potencial (Adílio Hilário Mützemberg)

Postos Auto Posto Concórdia

Posto Coopercarga

Posto Contorno

Posto Delta

Posto Brasil

Situação dos postos de Concórdia em relação a gasolina, etanol e diesel:



Postos Perizollo:

Centro: Não tem nenhum combustível;

Santa Cruz: Tem gasolina e não tem etanol e diesel;

Petrópolis: Mesma situação.



Posto Parisenti: Tem gasolina, etanol e diesel não tem.



Posto Lamonato: Não tem combustível;



Posto Baseggio: Não tem gasolina comum, mas tem os demais combustíveis;



Posto Copérdia: Tem somente óleo diesel e não há estoque de gasolina;



Posto Santa Clara: Abastecime4nto normal de gasolina e óleo diesel. Etanol não tem;



Posto São Jorge: Tem gasolina e diesel. Não tem etanol;



Posto Potencial (Adílio Hilário Mützemberg): Abastecimento normal de gasolina. Não há diesel e etanol;



Auto Posto Concórdia (Tancredo Neves): Dispõe de gasolina e diesel S10. Não tem diesel comum;



Posto Cem: Tem etanol e diesel S10. Não tem estoques de gasolina e diesel comum;



Posto Coopercarga: Abastecimento normal de diesel e gasolina;



Auto Posto Contorno: Abastecimento normal de diesel e gasolina;



Posto Delta: Tem gasolina e diesel. Não tem etanol;



Posto Brasil: Abastecimento normal de gasolina e diesel. Não tem etanol.