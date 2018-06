A AEP Termas de Piratuba Futsal recebeu o Expressivo de Xanxerê na noite de sábado, dia 02, para a segunda partida dos play-offs da Liga Catarinense. O time piratubense tinha a vantagem do empate, mas presenteou a torcida com a goleada de 7 a 2.

O time do técnico Serginho Schiochet venceu a primeira partida em Xanxerê por 2 a 0. No sábado, caso o Expressivo conquistasse a vitória, o jogo teria prorrogação e o empate ainda beneficiaria Piratuba. Porém, no tempo regulamentar a AEP foi melhor e venceu com o placar elástico.

Piratuba saiu perdendo, mas ainda no primeiro tempo virou e foi para o intervalo vencendo por 2 a 1. Na etapa complementar o time teve mais facilidade e fez mais cinco gols. Lucas, Gelson, Xande, Everton e Luciano Negão, que fez três, foram os autores.

Agora a AEP Termas aguarda a rodada do dia 9 para a definição do adversário e local de jogo.