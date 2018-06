Acidente foi no trevo de acesso ao novo traçado da rodovia, no começo da tarde deste domingo, dia três.

Duas pessoas ficaram levemente feridas em um capotamento de carreta, no contorno norte, em Concórdia. O fato foi registrado no começo da tarde deste domingo, dia três, no trevo de acesso ao novo traçado da rodovia, próximo do Cemitério Parque Concórdia. Envolveu uma carreta, cavalo mecânico Volvo, placas de Curitiba, Paraná. O veículo estava sendo ocupado por duas pessoas e ambas tiveram apenas escoriações leves na cabeça.

O motorista, de iniciais I.T.S, de 53 anos, relatou que estava descendo do novo traçado, quando perdeu o controle do veículo, não conseguiu contornar o trevo e acabou capotando. O veículo atingiu um poste de iluminação pública. O conjunto, placas de São Francisco de Assis-RS, estava carregado com defensivos agrícolas e parte da carga ficou espalhada sobre a rodovia.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para atender a ocorrência e conduziu as duas vítimas, que já estavam fora do veículo, ao Hospital São Francisco para avaliação médica. A Polícia Militar e a Polícia Militar Rodoviária de Concórdia fez o trabalho de apoio e orientação de trânsito.