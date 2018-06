Um motorista com carro de Concórdia ficou ferido com suspeita de traumatismo craniano, após se envolver em acidente de trânsito na manhã deste domingo, dia três. O fato foi registrado na SC 390, em Peritiba. Trata-se de uma saída de pista, seguid de choque em barranco.



Conforme informações do Grupo Magronada, o Corpo de Bombeiros de Piratuba foi acionado por volta das 6h50 para atender o fato. No local, encontraram o motorista do veículo inconsciente, com suspeita de TCE e com fratura na clavícula. O condutor, que estava sozinho no veículo, foi identificado pelas iniciais A.B, de 32 anos.



A vítima, que dirigia um Vectra, placas de Concórdia, foi inicialmente levada para para o Hospital São Camilo, em Peritiba e depois para o Hospital São Francisco, de Concórdia.