Um homem sofreu amputamento parcial de dedo e outros ferimentos na mão esquerda após acidente com um equipamento maquita. O fato foi registrado no começo da tarde deste sábado, dia dois, em uma residência na Prefeito José Luiz de Castro.

O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e a vítima foi levada para o Hospital São Francisco para atendimento médico.

Acidente doméstico

Uma criança de sete anos de idade também precisou ser conduzida para o pronto-socorro do HSF após um acidente doméstico. O fato ocorreu na rua das Laranjeiras, no Bairro Petrópolis, também na tarde deste sábado.

Conforme informações, ela teria tentado subir no guarda-roupas, quando o móvel caiu sobre a criança. Conforme informações da guarnição, que atendeu a ocorrência, a criança teria ficado inconsciente e foi levada para avaliação médica.

Agressão

Um idoso de 64 anos ficou ferido após ser agredido, supostamente, por duas pessoas. O fato ocorreu no bairro dos Estados. A vítima foi atendida na rua Paraná, sentada sobre o acostamento e com sangramentos na cabeça e no nariz. Não se sabe ao certo as circunstâncias dessa ocorrência.