O Barra do Tigre estreou com o pé direito ao golear o Presidente Kennedy, fora de casa, na primeira rodada da série A do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia. A partida foi disputada na tarde deste sábado, dia dois, no campo do Distrito de Presidente Kennedy. O placar foi de 6 a 0 para os visitantes.



Mesmo jogando fora de casa, o Barra do Tigre dominou as iniciativas no primeiro tempo e logo marcou 4 a 0 antes dos 30 do primeiro tempo. Marco Antônio, Darlan e Wágner (2x) anotaram os tentos no primeiro tempo.



Na segunda etapa, após as mexidas do técnico Paulo Thomaz, o Presidente Kenndy voltou melhor na etapa complementar, mas não conseguia efetividade ofensiva. Mais retraído e com controle na defensiva, o Barra do Tigre subia pouco ao ataque e quando subia criava algumas chances de perigo. Em duas delas, as redes balançaram, com Wágner - que fez o seu terceiro gol - e Douglas.



O Presidente Kennedy, do técnico Paulo Thomaz, jogou com Vandinho; Bidu, Tiago, Trin e Guilherme; Maurício, Alex, Tiago Somavilla e Douglas; Fernando e Natan. Entraram ainda Pedro, João Pedro, Nei e Cuchi.



O Barra do Tigre, do técnico Neudo Althaus, jogou com André; Gabi, Machado, Grilo e Darlei; Presoto, Douglas, Darlan, Marco Antônio; Pablo e Wágner. Entraram Vande, Gervásio e Gustavo.



A arbitragem foi de Oswaldir Moretto, auxiliado por Sidnei da Silva e Genoir Miglioretto.



Cartão amarelo: Trim (Presidente Kennedy).