A base do Galo do Oeste empatou um e venceu o outro confronto diante do Brusque pelo Campeonato Catarinense da Série A. As partidas foram disputadas na tarde deste sábado, dia dois, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima.



Sub-15 Concórdia 2 x 2 Brusque

Sub-17 Concórdia 2 x 0 Brusque