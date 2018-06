Concórdia sedia Primeira Etapa do Encontro Estadual de Traumas

Termina na tarde deste domingo, dia três, a Primeira Etapa do Encontro Estadual de Traumas, em Concórdia. O evento reúne 24 equipes de socorristas de corporações de Bombeiros de Santa Catarina. Durante este fim de semana, várias ações simuladas de resgate de pessoas feridas e atendimento a acidentes acontecem na rua coberta.



Conforme o subcomandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, Igor Schwingel, o objetivo central é o desenvolvimento técnico e comportamental das equipes que atuam em acidentes com traumas, podendo ser de trânsito, de trabalho e outros. "O objetivo também faz parte da campanha da ONU (Organização das Nações Unidas) de reduzir em 50% o número de mortes provocados por traumas, no período de 2011 a 2020", completa.



Além de ter um caráter instrutivo, o evento também é seletivo para as próximas etapas. As três melhores equipes vão para a etapa nacional, que acontece em julho, em Curitiba. Da Capital Paranaense, os classificados vão para o Mundial, que será na África do Sul.