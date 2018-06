Crime aconteceu no último fim de semana e criminosos foram presos em Curitiba, Paraná.

Ministério Público, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Concórdia, apresentou denúncia criminal contra dois suspeitos do assalto em Presidente Castello Branco no último fim de semana. O órgão entendeu que há elementos suficientes de que ambos foram responsáveis pelo crime, ocorrido no sábado, dia 26 de maio.



Na ocasião, na noite do sábado, assaltantes, de posse de armas de fogo, invadiram a residência da família, onde também se localiza a empresa familiar, e de lá subtraíram celulares, dinheiro e um veículo. Na análise do MPSC, a investigação trouxe elementos suficientes de que os suspeitos participaram do assalto.



A investigação chegou à 1ª Promotoria de Justiça no final da tarde de quarta-feira (13/05/2018), e no mesmo dia o Promotor de Justiça Fabrício Pinto Weiblen requereu a prisão preventiva de ambos, os quais haviam sido detidos inicialmente em Curitiba/PR. Pouco depois, a Vara Criminal de Concórdia deferiu o pedido do Ministério Público e decretou a prisão dos dois.



Após a detenção, o Ministério Público apresentou a denúncia criminal (peça que dá início ao processo criminal e define por qual crime responderá o acusado), durante a sexta-feira, dia primeiro.



Os acusados foram denunciados por roubo contra seis vítimas, com aumento de pena em razão da utilização de mais de uma pessoa e pelo uso de arma de fogo.



Também foi pedida a manutenção da prisão preventiva dos acusados, que atualmente estão segregados em Curitiba/PR.

Agora, o processo irá para a Vara Criminal de Concórdia, onde será avaliado pelo Judiciário sobre o recebimento da denúncia.

(Fonte: Ministério Público/via André Krüger)