Boatos sobre uma possível nova manifestação dos caminhoneiros é apontado como o principal motivo que está provocando corre-corre aos postos de combustíveis em Concórdia nesse período pós-manifestação dos motoristas de caminhão. É o que aponta o Núcleo das Empresas Revendedoras de Combustíveis, órgão vinculado a Acic, em Concórdia.



A greve dos caminhoneiros encerrou na quarta-feira, dia 30, na maior parte do país. Em alguns locais, as mobilizações perduraram pela quinta-feira, dia 31. Desde então, as cargas de combustíveis começaram a chegar aos postos, que estavam com os estoques zerados. Desde então, a regularização dessa reserva ainda não foi plenamente concluída, dada a grande procura do motorista concordiense pelo combustível, especialmente a gasolina. Tão logo, a carga chega, filas são formadas e os estoques duram poucas horas.



Em entrevista ao jornalismo da Aliança, o presidente do Núcleo dos Postos de Combustíveis de Concordia, Armi Parisenti, destaca que com a grande procura, "o grande estoque de combustíveis está nos carros de Concórdia". Para ele, a maioria dos postos não está com a capacidade de estoque plena e a expectativa é que isso se normalize pelos próximos dois dias, desde que não haja uma nova mobilização dos motoristas, como vem sendo disseminado pelas redes sociais. "Os motoristas estão se precavendo", completa.



Parisenti completa que "as companhias não têm um fluxo para normalizar o mais rápido possível os estoques. A distribuição é feita em parcelas. São entregues cinco mil litros hoje, dez mil amanhã. Não é uma carga completa", destaca.



Sobre essa possibilidade de mobilização dos caminhoneiros, o Governo Federal diz estar monitorando as mensagens que estão sendo disparadas nas redes sociais e assegura que são informações falsas. Já lideranças do movimento, como o motorista Walace Landim, popularmente conhecido como Chorão, assegura que os motoristas estão se organizando para se concentrar em Brasília e que uma nova paralisação não está descartada a partir da próxima segunda-feira, dia quatro.