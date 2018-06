A Federação das Empresas Transportadoras de Cargas e Logística de Santa Catarina, Fetrancesc, não acredita na possibilidade de uma nova greve dos caminhoneiros. O assunto, que tem se disseminado através de redes sociais, através de vídeos, áudios e textos, tem chamado a atenção da população. Essa informação, tratada como falsa pelo Governo Federal, pode ser um dos motivos que está fazendo muita gente correr aos postos de combustíveis, formando filas, para garantir a gasolina, tão logo ela chega nos estabelecimentos.

A Fetrancesc lançou nota na tarde desta sexta-feira, dia primeiro, se posicionando sobre essa informação que trata de uma nova greve dos motoristas autônomos, a partir da próxima segunda-feira, dia quatro.

Diante do compartilhamento de diversas mensagens de Whatsapp sobre uma possível nova paralisação do Transporte Rodoviário de Cargas no próximo domingo, 3 de junho, a Fetrancesc esclarece que a informação se trata de uma Fake News.

Reiteramos que já houve confirmação por parte do Ministério dos Transportes de que o trabalho dos grupos de segurança continuam presentes para evitar novos bloqueios. E que a Polícia Rodoviária Federal de SC assegura se tratar de uma notícia falsa.

Também orientamos para que tenham cuidado com o compartilhamento destas notícias, pois, além de disseminarem uma informação não verídica, dão credibilidade a mal-intencionados que incitam a desordem.

Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística no Estado de Santa Catarina (Fetrancesc)