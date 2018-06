Prefeitura de Lindóia dá sequência no projeto do cemitério vertical

Na última semana a Administração Municipal de Lindóia do Sul promoveu uma reunião na Câmara de Vereadores, com 31 famílias para debater assuntos sobre o novo Cemitério Municipal, modelo vertical, que possui o projeto concluído e licença para ser construído onde está instalado o atual cemitério. As famílias convidadas têm familiares sepultados onde o projeto prevê a fundação da obra.

O prefeito, Genir Loli acompanhado pela procuradoria jurídica e arquiteta responsável pelo projeto, apresentou, debateu e respondeu questionamentos sobre o novo Cemitério Municipal. Segundo Loli, desde o final do ano passado, o atual Cemitério Municipal de Lindóia do Sul está impossibilitado de fazer novos sepultamentos. Em janeiro desse ano, a Fundação do Meio Ambiente (FATMA) concedeu a licença para construção de um Cemitério Vertical, (Como se fosse um prédio) e determinou que em um prazo de cinco anos, os restos mortais do atual cemitério devem ser realocados para outro local e a área precisará ser recuperada com plantio de árvores e demais ações semelhantes.

De acordo com estudos realizados pela Prefeitura, a construção no terreno do atual cemitério é a forma mais rápida de disponibilizar um novo Cemitério Municipal aos lindoienses, que atualmente precisam sepultar os entes queridos no interior ou em outras cidades.

Loli destacou também que a remoção dos restos mortais será custeada pelo Município. Porém, os familiares que desejam levar para outros cemitérios terão que arcar com os custos. “É justo e coerente o Município pagar a exumação e a remoção, pois as famílias já sofrem por terem perdido seus entes queridos e pagaram o sepultamento no atual cemitério”, explica.

Conforme o prefeito, o novo cemitério não terá custo de manutenção para quem tiver parentes sepultados. Além disso, o local contará com salas velatórias e a estimativa é que o novo espaço atenderá a demanda de sepultamentos por centenas de anos.

O pároco local, padre Tiago Wilian Souza, afirmou que aprova a iniciativa e citou como exemplo os cemitérios das grandes cidades, onde os restos mortais ficam sepultados por um determinado período e após são exumados e realocados em ossários para atender a demanda de sepultamentos.

O projeto do novo Cemitério Municipal conta com aproximadamente 1,4 mil metros quadrados de área construída em quatro pavimentos, sendo o primeiro para ossário, o segundo comportará duas capelas e o terceiro e quarto será para sepultamos horizontais, ou seja, os corpos ficarão deitados. Após um determinado período, os restos mortais poderão ir para o ossário, que tem em torno de 3,5 mil vagas.

No dia cinco deste mês, às 19h30, no salão paroquial, a Administração Municipal fará uma Audiência Pública com toda a população sobre o assunto.

Informações: Olíria Weber / Ascom Prefeitura de Lindóia do Sul