Situação mais complicada foi verificada na 29 de Julho, próximo do cemitério municipal.

Grande procura por combustíveis provoca transtorno no trânsito de Concórdia

A vida do motorista concordiense, por alguns momentos, ficou dura na tarde desta sexta-feira, dia primeiro. O ponto crítico foi registrado na rua 29 de Julho, nas proximidades do cemitério municipal. A situação foi agravada por motoristas, que estavam fazendo fila, visando abastecer os veículos no Posto Santa Clara, que recebeu combustível na tarde de hoje e já realiza atendimento.



A reportagem da Rádio Aliança presenciou a fila que iniciou nas imediações do cemitério, pela 29 de julho, contornando a quadra pela Júlio Moritz e Fiorelo Sunti. Todos querem garantir a gasolina por mais uns dias, através da cota máxima de abastecimento de R$ 100 por veículo.



A situação se agravou por alguns momentos porque uma carreta, que saia da Julio Moritz não conseguiu acessar completamente a 29 de Julho, em função do grande número de veículos e acabou ficando atravessada sobre a pista, trancando o trânsito nos dois sentidos. A situação foi resolvida minutos depois. Antes disso, uma fila imensa de veículos passou do cruzamento com a rua Guaranis.



O combustível vai chegando aos estabelecimentos, aos poucos em Concórdia. Alguns postos, que recebem combustíveis, ficam pouco tempo com o estoque em função da grande procura.

(Com informações do repórter André Krüger)