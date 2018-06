Populares controlaram as chamas

O Corpo de Bombeiros de Capinzal atendeu uma ocorrencia de incêndio em veículo na tarde desta sexta-feira, dia 01, no Loteamento Universitário. O fato ocorreu às 15h50min, na Rua Achilles D’Agnoluzzo. Não houve feridos. As causas do incêndio não foram informadas.

Quando os bombeiros chegaram, o fogo já havia sido controlado por populares com a utilização de água. Os bombeiros filnalizaram o atendimento e deixaram o local em segurança. Os danos materiais foram consideráveis.

Fonte: Rádio Capinzal.