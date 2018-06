Um casal de idosos escapou praticamente ileso de um capotamento de veículo, na área central de Concórdia. O fato foi registrado na tarde desta sexta-feira, dia primeiro de junho, na rua da Paz, próximo do cruzamento com a 29 de Julho.



Conforme informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, o veículo S10, placas de Alto Bela Vista, subia pela rua da Paz, quando por algum motivo, o motorista perdeu o controle, o veículo desceu de ré, bateu em um barranco e capotou sobre a via. O veículo ainda se projetou sobre uma calçada e quase atingiu três adolescentes que estavam no local.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi chamado para atender a ocorrência e, chegando no local, constatou que os dois ocupantes já estavam fora do veículo. A passageira foi atendida por apresentar um corte no joelho.

(Com informações do repórter André Krüger)