Membros do atual conselho da empresa dizem que executivo seria uma boa solução para recuperar a empresa

Depois de deixar a Petrobras Pedro Parente pode ser o novo presidente-executivo da BRF, a gigante de alimentos resultado da fusão de Sadia e Perdigão.



Parente assumiu interinamente o comando do conselho de administração da empresa no lugar do empresário Abílio Diniz. Uma das possibilidades é que ele passe para a presidência-executiva, cargo que hoje está vago.

Membros do atual conselho, entrevistados sob compromisso de anonimato, teria dito que gostariam de ver Parente no comando da BRF, mas que ainda não sabem se ele topa o desafio ou se vai preferir não assumir outro cargo executivo agora.





Parente vem promovendo uma reestruturação no comando da empresa, que está superando crise interna e busca alternativas para superar a falta de resultados dos últimos anos .



A seu pedido, a BRF contratou as consultorias BCG e McKinsey, para rever sua estrutura organizacional. A empresa possui hoje 14 pessoas —entre vice-presidentes e diretores— reportando diretamente ao CEO, número considerado excessivo pelo atual conselho.

Com informações da Folha.uol