Os transportadores que paralisaram as atividades por 10 dias, não têm previsão de nova greve em Concórdia. A informação foi confirmada pelo transportador autônomo, Charles Vivan, que participou da mobilização na última semana.

Informações que circulam na internet dão conta que uma nova paralisação pode ser feita no início da semana. Em entrevista ao Jornal Aliança desta sexta-feira, dia 1º, Vivan, explicou que para Concórdia não há nada confirmado. “A gente tem informações de que caminhões estão se dirigindo para Brasília para reivindicar a baixa nos demais combustíveis. E sobre essa nova paralisação, não há nada confirmado para Concórdia ou para a nossa região”, comentou ele. “O Chorão, um dos líderes dos transportadores, está em Brasília e a gente vai aguardar reuniões dele lá, para tomar qualquer decisão”, adiantou Charles.

Durante a entrevista o caminhoneiro também avaliou a mobilização dos transportadores. “No meu ponto de vista a mobilização foi bastante positiva, pois várias das reivindicações foram atendidas, a principal era a tabela mínima do frete, que era discutida desde 2015, e já estamos recebendo os fretes com os reajustes importantes para a categoria”, conta ele. “Também foi reduzido os R$ 0,46 centavos e o governo atendeu nosso pedido sobre a cobrança dos eixos suspensos nos pedágios. Em algumas rodovias do PR e de SP havia cobrança e a partir de hoje não estão mais sendo cobrados, pelas informações que recebi”, destaca Vivan.

Outra conquista, segundo o motorista, é que 30% dos fretes da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, vão ser repassados para transportadores autônomos. “Antes estes fretes eram repassados somente para as grandes empresas e agora nós também vamos poder transportar. Isso também é muito bom para a categoria”, ressalta Charles.