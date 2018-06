O trabalho de inteligência da Polícia Militar de Concórdia evitou que um homem perdesse R$ 49 mil através do golpe do bilhete premiado. Cinco pessoas suspeitas foram detidas entre o fim da manhã e começo da tarde desta sexta-feira, dia primeiro, na Getúlio Vargas, próximo do Banco Itaú, na área central de Concórdia. Todas foram levadas para a Central de Polícia Civil para esclarecimentos.



Conforme apurado pela Rádio Aliança, o grupo, que é composto por três mulheres e dois homens, estava em dois veículos, um Corolla com placas de Vista Alegre-RS e um Gol, emplacado em Fazenda Vila Nova, também no estado gaúcho, já estava sendo monitorado pela Polícia Militar. Eles já teriam praticado esse mesmo golpe nesta mesma vítima, moradora de Concórdia, na quarta-feira, dia 30, quando conseguiram fazer o homem sacar R$ 5 mil de sua conta bancária, após uma primeira abordagem



Desde então, o grupo teria convencido a vítima a fazer mais um saque, de R$ 49 mil. Nesse meio tempo, todos foram abordados e levados para a central de polícia e a vítima, que já havia feito o saque, foi informada pelas autoridades sobre o ocorrido e também foi conduzida para a Central de Polícia Civil para os demais procedimentos. O dinheiro do segundo saque foi recuperado.

Com o grupo, a Polícia também achou maços de dinheiro, com notas de R$ 100, com papéis de cor azul no meio para, possivelmente, ludibriar as vítimas.



A Polícia Militar suspeita de que o grupo pode ter agido em outras ocasiões, em Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger)