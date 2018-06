Aos poucos, o abastecimento de combustíveis volta a normalidade em Concórdia. Após a mobilização dos caminhoneiros, alguns estabelecimentos já receberam cargas de gasolina, etanol e diesel, porém alguns desses insumos esgotaram-se rapidamente após a formação de fila por parte dos motoristas.



A reportagem da Rádio Aliança percorreu alguns postos hoje pela parte da manhã, desta sexta-feira, dia primeiro, para verificar a situação.



No posto Perizzolo, no centro, está sem combustível, e o valor da gasolina comum está em R$ 4,34 o litro. A previsão de chegada de uma nova carga é para a tarde desta sexta-feira, dia primeiro. Mesma situação dos postos do Perizollo no Santa Cruz e do Petrópolis.



O posto Baseggio tem combustível até o meio-dia desta sexta-feira e há formaçã de filas. O valor do litro está em R$ 4,55.



O posto Santa Clara, está sem combustível e a previsão de chegada de uma nova carga é para o meio da tarde de hoje. O valor do litro é de R$ 4,45. Mesma situação do posto São Jorge, que está comercializando ao valor de R$ 4,49 o litro.



A reportagem da Rádio Aliança passou pelo posto Potencial, da Adílio Hilário Mützemberg, e o mesmo está fechado. No posto da Coopercarga, na BR 153, uma nova carga de combustível é aguardada para hoje.



Nos dois postos Maxsul, o combustível deve se esgotar ao meio-dia de hoje, o valor é de R$ 4,45. Há filas nos dois estabelecimentos.

No posto Lamonatto, há combustíveis e filas para abastecimento, o valor do litro da gasolina comum é R$ 4,54



O autoposto Copérdia, no Distrito de Santo Antônio, ainda não recebeu gasolina. A informação é de que esse estabelecimento já está praticando o desconto de R$ 0,46 centavos no litro do Diesel, acordado entre o Governo Federal e representantes dos caminhoneiros, durante a greve da categoria, encerrada na última semana. Com isso, o valor do litro do Diesel passou de R$ 3,79 para R$ 3,33.

(Com informações dos repórteres Clélio Ivo Dal Piaz e André Krüger).