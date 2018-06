Faleceu nas primeiras horas desta sexta-feira, dia primeiro, Hélio Rigotti, 79 anos. Conforme informações de familiares, Rigotti estava internado no Hospital São Francisco há aproximadamente dez dias e teve complicações no quadro clínico. As causas da morte não foram informadas.



Bastante conhecido no meio artístico e musical, Rigotti foi um dos fundadores da banda Relicário Brass, que fez muito sucesso na região sul do país na década de 80. Além de Hélio, a banda também foi capitaneada pelo irmão Edi Rigotti.



Hélio Rigotti também foi proprietário de um dos primeiros estúdios de gravação musical em Concórdia.



O corpo de Hélio Rigotti está sendo velado no Velatório Municipal e o sepultamento será às 16h desta sexta-feira, dia primeiro, no Cemitério Municipal de Concórdia.