O Dia dos Namorados que acontece na terça-feira, dia 12, de junho, é aguardada com expectativa pelos estabelecimentos dos diferentes setores. Como era de se esperar, marcas e empresas se empenharam em criar muitas promoções e campanhas.





Para ajudar os lojistas na divulgação e criar um movimento em torno da data a CDL Concórdia criou uma campanha: Presenteie! Esteja presente no olhar do seu amor. Considerada uma data importante para o varejo brasileiro é a ocasião que os casais apaixonados declaram o seu amor através de presentes que ficam eternizados na memória. O lema da campanha da entidade neste ano também quer incentivar a presença física, a troca, para que aquele momento seja recordado através do carinho dedicado na data.





A campanha terá ampla divulgação nas mídias sociais e diferentes canais de comunicação tudo para valorizar a comemoração e o comércio da cidade. Para atender bem a demanda na segunda-feira, dia 11, véspera de Dia dos Namorados será Dia + no comércio de Concórdia com os estabelecimentos funcionando até às 22h. No sábado que antecede, dia 9, até às 17h sem fechar ao meio-dia.



Com a queda nas temperaturas destaque para a coleção de inverno tanto de vestuário como de calçados. Na lista dos presentes prediletos ênfase para os acessórios femininos como bolsas, lenços e joias, para os homens cintos e carteiras. Os artigos de beleza e perfumaria com os kits personalizados da mesma forma ganham visibilidade na hora de escolher o melhor presente.





Além disso, as floriculturas apostam em incremento das vendas com os maravilhosos buquês de rosas e as lindas orquídeas, na padarias e restaurantes as cestas de café da manhã e jantares especiais com música ao vivo também agradam os apaixonados.





A campanha R$150 MIL em vale-compras também está na lista das oportunidades de ampliação das vendas. Os clientes que comprarem acima de R$50 nas centenas de lojas identificadas com a campanha estarão concorrendo aos 202 vales. O primeiro sorteio acontece na mesma semana da comemoração dos namorados na sexta-feira, dia 15, às 10h na entidade.

Fabiana Passarin – ASCOM CDL Concórdia