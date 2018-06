Um caminhão de uma transportadora de Concórdia foi completamente destruído por um incêndio supostamente criminoso. Conforme informações, o fato teria ocorrido durante a quinta-feira, dia 31, na BR 070, em Goiás. A cidade, onde o fato ocorreu também não foi informada.



As informações sobre o episódio são imprecisas. Porém, o que se sabe é que o motorista foi abordado por um grupo de pessoas, obrigado a sair do caminhão e o grupo teria incediado o caminhão, possivelmente usando botijões de gás. O condutor do caminhão, cuja identidade não foi divulgada, não se feriu.



Embora o episódio tenha ocorrido em uma rodovia federal no fim da greve dos caminhoneiros, não dá para afirmar que o fato tenha sido provocado por manifestantes que estiveram parados nos últimos dias.