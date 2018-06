Fato foi registrado no fim da noite da quinta-feira, dia 31, no Parque de Exposições.

Um homem de 30 anos foi ferido por golpes de arma branca em uma possível tentativa de homicídio, em Concórdia. O fato foi registrado no fim da noite da quinta-feira, dia 31, na rua Vitor Sopelsa, no Parque de Exposições. Conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, que atendeu a ocorrência, a vítima de iniciais J.C.B, foi levada para atendimento médico, apresentando perfuração no braço esquerdo, coxa esquerda próxima da virilha e nas costas. O homem agredido foi atendido consciente e conduzido para o pronto-socorro do Hospital São Francisco. O motivo do crime pode ter sido um acerto de contas, em função de desavenças.