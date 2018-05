Homem leva garrafada em bar em Ipira Um homem ficou ferido na tarde desta quinta-feira (31), após levar uma garrafada na mão, em um bar, em Ipira. Segundo relatos de A.S.D'A., que levou a garrafada, I.M., veio do nada e lhe deu uma garrafada na mão, onde populares separaram. Após o fato, I.M se evadiu do local. A.S.D'A., compareceu no Hospital de Piratuba/Ipira, onde levou alguns pontos na mão. A Polícia Militar de Piratuba foi acionada e realizou os procedimentos cabíveis. Fonte:Magronada